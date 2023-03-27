Глава ДУМ: KazanForum выведет связь России и исламского мира на высокий уровень

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Придание международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum» федерального статуса позволит вывести сотрудничество России и исламского мира на более высокий уровень и поспособствует появлению новых совместных проектов, сообщил глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.



Он поздравил руководство Татарстана с выходом саммита на федеральный уровень и выразил уверенность в том, что это «даст новые перспективы расширения существующих и поиска новых форм сотрудничества, исходя из общих интересов и потребностей России и исламского мира», сообщает ТАСС.

Равиль Гайнутдин отметил, что мусульмане России отстаивают позицию страны на международной арене и доводят до своих партнеров российскую точку зрения в отношении нынешней геополитической реальности.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» получил федеральный статус в мае этого года по решению президента России Владимира Путина. В мае 2023 года форум пройдет в 14-й раз. Ранее он назывался «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

Впервые форум прошел в 2009 году, он принял 250 участников. В 2021 году мероприятие посетили более 5 тыс. участников.

22 марта раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав республиканского организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».



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Маргарита Головатенко