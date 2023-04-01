Для помощи на KazanForum подготовят более 800 волонтеров

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» будут помогать 838 волонтеров — их будут готовить для официальной программы, атташе и сервисного направления, сообщили в Минмолодежи республики.



Отборочная кампания уже началась, организаторы получили более 500 заявок, успешно прошли собеседование более 250 добровольцев.

Отборочный этап проходит в Центре рекрутинга волонтеров на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Подать заявку можно до 20 апреля на сайте volunteers.dspkazan.com. После получения предложения занять позицию волонтеры должны будут пройти общий ориентационный тренинг, функциональное обучение и объектовые тренинги. Для волонтеров официальной программы, протокольного обеспечения и атташе будет дополнительный инструктаж от службы протокола раиса РТ.

В соответствии со стандартами волонтеры форума будут обеспечены экипировкой, горячим питанием на сменах, им предоставят трансфер до объекта МВЦ «Казань Экспо» и обратно. Также волонтеров страхуют от несчастных случаев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в мае этого года получил федеральный статус по решению президента России Владимира Путина. В мае 2023-го форум пройдет в 14-й раз. Ранее он назывался «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Впервые форум прошел в 2009 году, он принял 250 участников. В 2021 году мероприятие посетили более 5 тысяч участников.

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ шейх Равиль Гайнутдин считает, что придание Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum» федерального статуса позволит вывести сотрудничество России и исламского мира на более высокий уровень и поспособствует появлению новых совместных проектов.

На KazanForum в Казани в мае представят десятитомную версию тафсира (толкования) Корана для незрячих.



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Маргарита Головатенко