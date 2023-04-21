Илон Маск потерял почти $13 млрд за сутки

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Состояние владельца компаний Tesla и SpaceX и социальной сети Twitter Илона Маска за сутки сократилось на $12,6 млрд — это рекордные убытки с начала 2023 года, сообщает Bloomberg.



Причинами такого уменьшения стали падение на 9,75% акций Tesla и взрыв прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship, запущенного 20 апреля в Техасе с космодрома Бока-Чика. Также бизнесмен потерял деньги из-за отказа значительной части пользователей продлевать платную подписку Twitter Blue за $8 в месяц.

Сейчас 51-летний предприниматель занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, его состояние оценивается в $164 млрд. Он уступает лишь президенту группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно.

Накануне полет космического корабля Starship завершился нештатной ситуацией. Через 3 минуты после старта ракета начала крутиться, после чего взорвалась. Стоит отметить, что Starship ушел в первый испытательный полет с площадки в Техасе в 16.33 по мск. Предполагалось, что ракета поднимется примерно на 234 км и сделает почти полный виток вокруг Земли.

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Маргарита Головатенко