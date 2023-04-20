Михаил Котюков назначен врио губернатора Красноярского края

Замминистра финансов Михаил Котюков назначен врио губернатора Красноярского края, такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Президент принял отставку по собственному желанию губернатора Красноярского края Александра Усса.

До вступления в должность Котюкова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сегодня сообщил, что уходит в отставку. Усс указал, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом губернатор продолжит работу по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

Вступить в должность Михаилу Котюкову предложил Владимир Путин. Замминистра поблагодарил за доверие и дал утвердительный ответ. Он заявил, что применит в Красноярском крае весь потенциал, который наработал.



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Маргарита Головатенко