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Михаил Котюков назначен врио губернатора Красноярского края

21:35, 20.04.2023
Михаил Котюков назначен врио губернатора Красноярского края
Фото: kremlin.ru

Замминистра финансов Михаил Котюков назначен врио губернатора Красноярского края, такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Президент принял отставку по собственному желанию губернатора Красноярского края Александра Усса.

До вступления в должность Котюкова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сегодня сообщил, что уходит в отставку. Усс указал, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом губернатор продолжит работу по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

Вступить в должность Михаилу Котюкову предложил Владимир Путин. Замминистра поблагодарил за доверие и дал утвердительный ответ. Он заявил, что применит в Красноярском крае весь потенциал, который наработал.

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Маргарита Головатенко
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