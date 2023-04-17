Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном на этой неделе
Эта рабочая неделя в Татарстане будет четырехдневной. Дополнительный выходной ожидается в пятницу, 21 апреля, в связи с праздником Ураза-байрам, напоминает Минтруда республики.
По Трудовому кодексу России, продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Таким образом, в четверг, 20 апреля, татарстанцев ждет сокращенный рабочий день.
Напомним, в мечетях Казани праздничные мероприятия 21 апреля начнутся в 6.30 утра с чтения Корана. Оперативные службы примут «должные меры в целях обеспечения общественного порядка и безопасности верующих», заверили власти.
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