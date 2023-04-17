В день праздника Ураза-байрам общественный транспорт Казани начнет курсировать в 5 часов утра

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани 21 апреля, в день празднования Уразы-байрам, маршруты общественного транспорта, проходящие через мечети, начнут работать в 5 часов утра. Об этом рассказал на «деловом понедельнике» начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильнур Шакиров.

Праздничные мероприятия в мечетях Казани начнутся в 6.30 утра с чтения Корана. Оперативные службы города примут «должные меры в целях обеспечения общественного порядка и безопасности верующих», заверил Ильнур Шакиров.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Ураза-байрам в этом году выпадает на пятницу. Этот день в Татарстане объявлен выходным. Эта рабочая неделя для жителей республики будет четырехдневной.

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Татьяна Демина