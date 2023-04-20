Совет директоров «Татнефти» 27 апреля рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В ПАО «Татнефть» обозначили дату проведения заседания совета директоров. Оно состоится 27 апреля, выяснило «Реальное время».

На встрече обсудят несколько вопросов. Так, будет утвержден бюджет на май 2023 года и обсуждены итоги исполнения бюджета компании за первый квартал текущего года.

Еще совет директоров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2022 год. Кроме того, на заседании обсудят кандидатов, которые могут вступить в состав совета директоров.

Фото: tatneft.ru

В феврале «Реальное время» писало, что ПАО «Татнефть» по итогам 9 месяцев 2022 года направило на дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям 91,961 миллиарда рублей — это ровно половина от чистой прибыли компании за указанный период. Так, по обыкновенным акциям «Татнефть» выплатила 86,149 миллиарда рублей: 78,346 миллиарда номинальным держателям, 7,803 миллиарда — акционерам, зарегистрированным в реестре.

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Айрат Назипов