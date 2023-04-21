Эффект высокой базы: Пензенская область и Чувашия обогнали Татарстан по приросту ввода жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан остался в пятерке регионов по вводу жилья — за первый квартал 2023 года этот показатель составил 1,198 миллиона квадратных метров. Это 4,34% от российского показателя. Республика, как и прежде, оставила после себя Ленинградскую область и Санкт-Петербург, но до Краснодарского края, который находится на четвертой строчке, еще далеко. Подробнее — в материале «Реального времени».

Нарастили ввод жилья только шесть регионов ПФО из 14

Всего, согласно данным официальной статистики, за январь — март 2023-го в Татарстане ввели в эксплуатацию 3 661 дом: из них 109 — жилые здания (707 тысяч «квадратов»), 3 552 — индивидуальное жилое строительство (494,9 тысячи «квадратов»). Учитывая показатели первых двух месяцев года, за третий ввели 10 многоквартирных и 751 индивидуальный дом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что годовой план по жилищному строительству в республике выполнен на 43%. По его словам, по темпам строительства лидирует коммерческое жилье. Застройщики сдали 91 многоквартирный дом суммарной площадью 660 тысяч квадратных метров. Также на 42% выполнены обязательства в рамках программы социальной ипотеки: построены 17 домов на 67 тысяч «квадратов». До конца года планируется сдать 53 дома.

По вводу жилья Татарстан остается на первом месте в Приволжском федеральном округе. В топ-5 вошли Башкирия (809,6 тысячи «квадратов»), Нижегородская область (676,8 тысячи «квадратов»), Удмуртия (507,2 тысячи «квадратов») и Пермский край (499 тысяч «квадратов»).

А вот по приросту республика только третья — если сравнивать с первым кварталом 2022-го, то он составил 31%. Сильнее всего в ПФО нарастили ввод жилья Пензенская область (+51,1%, до 168,3 тысячи «квадратов») и Чувашия (+45,4%, 313,7 тысячи «квадратов»). Также прирост наблюдается в Нижегородской (+30,6%) и Ульяновской (12,7%, 195,6 тысячи «квадратов») и Мордовии (+1,2%, 107,7 тысячи «квадратов»).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

У остальных регионов Приволжского федерального округа наблюдается отрицательная динамика. Лидером здесь стал Пермский край, замыкающий топ-5 по вводу жилья, — в третьем квартале 2023-го он упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,65%. В Башкирии, которая занимает вторую строчку, показатель упал на 2,9%, у четвертой в списке Удмуртии — на 2,4%.

В Подмосковье за месяц ввели столько же жилья, сколько в Татарстане за три месяца

На первом месте среди регионов остается Московская область, которая за третий месяц года совершила скачок в строительстве жилых домов: в январе — феврале было 1,826 миллиона, с января по март — 2,998 миллиона. То есть за месяц в Подмосковье ввели 1,172 миллиона «квадратов» жилья — почти столько, сколько в Татарстане ввели за три месяца.

Вторую и третью строчки занимает Москва (1,965 миллиона «квадратов») и Краснодарский край (1,859 миллиона).

Татарстан продолжает удерживать четвертую строчку, однако за ним с небольшим отрывом следуют Ленинградская область и Санкт-Петербург, за месяц поменявшиеся местами — сейчас пятое и шестое. Оба субъекта перешагнули отметку в миллион квадратных метров — 1,071 и 1,042 миллиона соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После них идут Новосибирская (7-е место, 822 тысячи «квадратов») и Свердловская области (8-е место, 812,8 тысячи «квадратов»). Из ПФО в топ-10 попала Башкирия и заняла 9-е место, потеснив оттуда Ростовскую область (747,7 тысячи «квадратов»). Совсем из десятки вылетела Челябинская область, которая за первые два месяца 2023-го ввела 544,6 тысячи «квадратов» и занимала 8-е место.

За 2023 год хотят ввести рекордные 50 миллионов «квадратов» жилья в многоквартирных домах

Всего за первый квартал в России ввели 27,6 млн квадратных метров жилья, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин:

— Важно, что мы увеличили показатели ввода многоквартирных домов на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам вице-премьера, сейчас стоит задача не опускать планку по сравнению с прошлым годом, который оказался рекордным по вводу жилья. Также важно создавать заделы для дальнейшего роста.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2023 года в Минстрое ожидают рекордного ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в России. В стране хотят ввести не менее 50 млн кв. м жилья. По итогам прошлого года было сдано 102,7 млн кв. м жилья — меньше половины этого объема пришлось на многоквартирные дома (45,5 млн кв. м). Остальные 57,2 млн кв. м жилья были построены населением.

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Дарья Пинегина