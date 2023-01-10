Минобороны Армении назвало «нецелесообразным» проведение учений ОДКБ в стране

Минобороны Армении известило организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о нецелесообразности проведения учений на территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

— Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным, — цитирует «РИА Новости» слова Пашиняна.

Также он добавил, что в 2023 году в Армении эти учения «не состоятся».

1 января в Минобороны России сообщили о планах проведения совместного учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении.

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Антон Гаврилов