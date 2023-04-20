На одного татарстанца приходится 29,2 «квадрата» жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане обеспеченность жильем составляет 29,2 квадратных метра на одного человека. Такую статистику озвучил премьер-министр республики Алексей Песошин, выступая с отчетом кабмина на 43-м заседании Госсовета республики

В 2021 году на одного татарстанца приходилось 28,8 «квадрата». Таким образом, обеспеченность жильем выросла на 0,4 квадратных метра.

Алексей Песошин обратил внимание, что объем работ в строительной отрасли в прошлом году превысил 570 млрд рублей. Ввели в республике более 3 млн квадратных метров жилья.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным на 15 апреля 2023 года, годовой план по жилищному строительству в Татарстане выполнен на 43%. Введено 1,3 млн квадратных метров.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина