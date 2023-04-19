«Ак Барс» всухую проиграл «ЦСКА» во втором матче финала Кубка Гагарина

Фото: ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» уступил «ЦСКА» во втором матче финала Кубка Гагарина, счет игры 0:3, счет серии — 1-1.



За 8 минут до конца второго периода Кирилл Панюков не смог реализовать голевой момент. Уже в конце второго периода гости вышли вперед с преимуществом в две шайбы. В третьем периоде «Ак Барс» не смог реализовать «5 на 3».



Следующая встреча состоится 21 апреля в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

Накануне «Ак Барс» обыграл ЦСКА на домашнем льду в стартовом матче финала плей-офф КХЛ со счетом 4:1.

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Маргарита Головатенко