Российские войска за сутки уничтожили 4 украинских самолета

Фото: Минобороны России

В Минобороны России рассказали об уничтожении четырех украинских самолетов. Три из них сбила российская авиация.

Два украинских истребителя были сбиты в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой Народной Республики (ДНР). А в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области был уничтожен украинский самолет Су-25.

Силами ПВО удалось сбить еще украинский самолет Су-25. Его уничтожили в районе населенного пункта Угледар ДНР.

Фото: Минобороны России

— Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Подо-Калиновка Херсонской области, Комсомольское Донецкой Народной Республики, Новоегоровка, Ильинка и Червонопоповка Луганской Народной Республики, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В январе истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Марьевка Донецкой Народной Республики. Всего, по данным ведомства, с начала операции было уничтожено 411 украинских самолетов.

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Айрат Назипов