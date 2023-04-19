Больше трети опрошенных казанцев хотят сокращения новогодних праздников и увеличения майских

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почти 4 из 10 казанцев (37%) поддерживают идею сокращения новогодних праздников и увеличения майских. При этом 40% выразили свое недовольство этой идеей, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Те, кто одобряют эту идею, обычно аргументируют свою позицию необходимостью заниматься дачей, а те, кто против, говорят, что новогодние каникулы намного ценнее, чем майские.

Уровень поддержки такой инициативы растет с увеличением возраста опрошенных: 30% среди казанцев до 34 лет и 45% среди тех, кто старше 45 лет. Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. Таких — 42%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале апреля депутаты Госдумы разработали законопроект о непрерывных выходных с 1 по 9 мая. Увеличить отдых в начале последнего месяца весны предлагают за счет сокращения новогодних каникул.

Перенести часть новогодних выходных на май в России предлагают не в первый раз. В январе 2023 года с такой инициативой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину обратился лидер партийной фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он объяснил свою позицию тем, что новогодние праздники — продолжительный период нерабочих дней, а это «замораживает» работу образовательных учреждений, а коммунальные и правоохранительные службы действуют в режиме дежурства.

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Айрат Назипов