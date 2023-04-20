Каждый пятый родитель в Казани сообщил, что его ребенок устроится на летнюю подработку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 22% опрошенных родителей сообщили, что их ребенок планирует заняться подработкой в летние каникулы, говорится в результатах исследования SuperJob. Чаще всего подростки хотят заработать деньги как курьеры, промоутеры, работники кухни, официанты или помощники вожатого.

В разных городах таким соискателям предлагают зарплату по договоренности или от 12 тысяч рублей. В некоторых регионах, работая помощником официанта, можно зарабатывать от 30 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Согласно одному из последних исследований, за последний год на подработку устроились почти треть россиян (35%). Доходы от банковских вкладов или накопительного счета появились у 12% респондентов, с инвестиций в ценные бумаги — у 6%.

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Антон Гаврилов