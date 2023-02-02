Опрос: почти треть россиян устроилась на подработку в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти треть россиян (35%) устроились на подработку за последний год. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса, имеющийся в распоряжении «Афанасий бизнеса».

Доходы от банковских вкладов или накопительного счета появились у 12% респондентов, с инвестиций в ценные бумаги — у 6%. Еще 2% опрошенных назвали другие источники дополнительного дохода.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

При этом у 52% россиян не появилось новых источников дохода. 69% этот показатель достигает в Южном федеральном округе и 44% — на Дальнем Востоке.

Сменили работу за последний год 17% опрошенных, 10% получили повышение, а 9% заявили об увольнении. Больше чем у половины респондентов (64%) профессиональный статус за год не изменился.

В конце декабря сообщалось, что половина татарстанцев планирует найти подработку помимо основной работы. В 2022 году количество людей, у которых есть подработка, увеличилось в два раза.

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Елизавета Пуншева