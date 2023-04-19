Жвачку назвали самым подорожавшим за год продуктом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жевательная резинка стала самым резко подорожавшим товаром за год санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Стоимость жвачки в марте 2023 года составила 39 рублей, что на 22,3% больше, чем в марте прошлого года. Год назад она стоила 32 рубля.

Темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие. В предыдущие годы жевательная резинка также росла в цене, но ежегодное подорожание составляло от 1 до 3 рублей год.

Фото: pixabay.com

Как объяснили эксперты, резкое подорожание жевательной резинки связано с западными санкциями. Они рассказали о подорожании упаковки и о зависимости производства от импорта компонентов. Основа для жевательной резинки не производится в России и ввозится из-за рубежа.

В марте «Реальное время» писало, что за последний год в России на 27% выросла средняя цена на сахар. За предыдущий год его производство выросло на 9% по сравнению с предыдущим сезоном. Предприятия выпустили 5,9 млн тонн свекловичного сахара.

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Айрат Назипов