Средняя цена сахара в России за год выросла на 27% — это много или мало?

Средняя цена на сахар за последний год выросла в России на 27%, несмотря на «неординарно высокие» показатели урожая свеклы и производство продукта. Об этом сообщил президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Сергей Носенко.

— Сахара предостаточно, импортом не надо заниматься. Но цены летят и летят, — заявил он. По его словам, цены росли как в январе, так и в феврале.

За 2022 год в России производство сахара выросло на 9% по сравнению с предыдущим сезоном. Предприятия выпустили 5,9 млн тонн свекловичного сахара.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Что касается кондитерских изделий, их производство в прошлом году сократилось на 2,1%, до 4,003 млн тонн. Однако это пока предварительные данные. По итогу цифра может оказаться на 100 тыс. тонн больше, заверяет Сергей Носенко.

Он обратил внимание, что потребление кондитерских изделий в России остается стабильным. В 2022 году на одного жителя пришлось 25,5 кг сладостей, а в 2021-м — 25,2 кг.

Ежегодно кондитерской отрасли в России требуется около 1,5 млн тонн сахара. Это больше трети — 38% — ее сырьевой составляющей. Для сравнения, муки в год необходимо 1,1 млн тонн, пишет «Интерфакс».

27 процентов — это:

почти в семь раз (на 23 п.п.) больше, чем по итогам 2021 года — средняя цена сахара увеличилась на 4 процента;

— средняя цена сахара увеличилась на 4 процента; в три раза на (18.04 п.п) больше выше годового прироста цен на сахар в январе 2023 года — в целом по России он составил 8,96 процента;

— в целом по России он составил 8,96 процента; в два раза (на 15,06 п.п.) выше инфляции России — в 2022 году Росстат оценил ее в 11,94 процента;

— в 2022 году Росстат оценил ее в 11,94 процента; на 15,6 п.п. выше инфляции в Татарстане — по итогам прошлого года она составила 11,4 процента;

— по итогам прошлого года она составила 11,4 процента; в три раза (на 18 п.п.) выше предельного уровня индексации тарифов ЖКУ в начале декабря прошлого года — он не превысил 9 процентов;

— он не превысил 9 процентов; в три раза (на 18 п.п.) больше динамики роста производства сахара — в 2022 году в России оно увеличилось на 9 процентов;

— в 2022 году в России оно увеличилось на 9 процентов; в два раза (на 32 п.п.) меньше годового прироста средних цен на сахар в 2020-м — по итогам пандемийнного года в стране он подорожал на 59 процентов;

— по итогам пандемийнного года в стране он подорожал на 59 процентов; почти в два раза (на 23,17 п.п.) ниже динамики роста ценника на сахар-песок в Белоруссии — в 2022 году он подорожал на 50,17 процента;

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Татьяна Демина