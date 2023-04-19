Госжилинспекция Татарстана рассказала о новой угрозе «социальной напряженности среди граждан»

В Госжилинспекции Татарстана с нашей редакцией поделились еще одной угрозой «социальной напряженности среди граждан». Ранее в республике отменили анонсированный мартовский перерасчет начислений по статье «ОДН» в соответствии с реальными расходами ресурсов. Однако теперь специалисты предупреждают о новых рисках несправедливых расчетов в квартплате татарстанцев.

Так, невыгодный перерасчет ждет тех жителей, которые несвоевременно заменили электросчетчик с истекшим сроком эксплуатации.

В 2021 году у одной из жительниц Казани истек срок эксплуатации, после чего управляющая компания заблокировала для нее возможность подачи показаний «недействительного» прибора учета в любой форме — ни на сайте госуслуг, ни по телефону их не принимали.

Женщина обратилась в АО «Татэнергосбыт» с заявлением о поверке либо замене прибора учета.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

А пока его не заменили, плату за электроэнергию управляющая компания стала начислять ей в соответствии с действующими в России Правилами предоставления коммунальных услуг — исходя из среднемесячного объема потребления ресурса, определяемого по показаниям индивидуального прибора учета за предыдущий период.

Это продолжалось с апреля 2021 года по май 2022-го. Однако после того, как счетчик заменили, УК пересчитала размер платы за период, когда показания не принимались, доначислив сумму по показаниям старого прибора учета.

В УК отказались отменить доначисление, сделанное на основании показаний не допущенного в эксплуатацию старого прибора учета.

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Однако в суде обязали управляющую компанию произвести обратный перерасчет, вернуть истице излишне начисленные 4,3 тысячи рублей, а также возместить расходы на оплату услуг представителя в суде, госпошлину, почтовые расходы и заплатить штраф в ее пользу размером 2,67 тысячи рублей и также выплатить 1 тысячу рублей в возмещение морального вреда.

Подробнее о ситуации, в которую может попасть каждый, невыгодных для жильцов хитростях перерасчета и как решение в пользу одного из собственников дома может ударить по карману его соседей — читайте в нашем материале.



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Илина Хакимова