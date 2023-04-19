Эрдоган: Путин примет участие в церемонии доставки топлива на АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин примет участие в в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля по видеосвязи, сообщил лидер Турции Тайип Эрдоган.

— 27 апреля состоится церемония доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую». После доставки топлива этот объект получит статус атомного. Президент России Владимир Путин тоже примет участие в церемонии по видеосвязи, — сказал он.

По словам турецкого лидера, АЭС после ввода всех четырех реакторов сможет обеспечить 10% от общих потребностей страны в электричестве. Так, Эрдоган заявил, что благодаря АЭС Турция сможет снизить объемы импорта природного газа, который используется для выработки электричества, и направить добываемый в Черном море газ на продажу.

По словам турецкого лидера, АЭС «Аккую» позволит стране получать дополнительно $6,5 млрд.

Он также отметил, что благодаря строительству Россией АЭС «Аккую» Турция получила большое число собственных специалистов, сообщает ТАСС.

Ранее Эрдоган заявлял, что глава России Владимир Путин в конце апреля все же посетит Турцию и примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива. Однако позже в Кремле опровергли визит президента России в Турцию, заявив, что никакой подготовки не ведется.



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Илина Хакимова