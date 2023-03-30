Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию в конце апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава России Владимир Путин в конце апреля все же посетит Турцию и примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Об этом турецкий лидер сказал в интервью местному телеканалу, сообщает РБК.

— Возможно, 27 апреля господин Путин тоже приедет или мы вместе подключимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг, — сказал он.

Эрдоган допустил возможность участия Путина в церемонии загрузки ядерного топлива в онлайн-формате.

Однако накануне в Кремле опровергли визит президента России в Турцию, заявив, что никаких подготовок не ведется.

Фото: wikipedia.org

Ядерное топливо должны завезти на площадку АЭС «Аккую» и поместить его в хранилище. С момента завоза топлива АЭС станет ядерным объектом, а Турция — страной, у которой есть атомная энергетика.

В январе этого года между президентами состоялся телефонный разговор, в которого они обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Главы государств отметили приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС «Аккую».

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Илина Хакимова