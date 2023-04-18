Госдума приняла в первом чтении законопроект о полисе ОСАГО сроком от одного месяца

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в практику ОСАГО использования полиса с укороченным сроком действия от одного месяца до года, сообщает «Интерфакс».



Депутаты считают, что отсутствие возможности приобрести «короткий» полис ОСАГО подталкивает водителей к езде без него. Сейчас в России не предусмотрена возможность заключения такого договора на срок менее года.

В пояснительной записке отмечается, что в случае возникновения необходимости в ОСАГО на короткий срок (например, для поездки или перегона машины в другой город) водитель должен заключить договор ОСАГО на один год, а затем его расторгнуть:

— В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тысяч рублей, — отмечают законодатели.

Авторы законопроекта считают необходимым выпуск «коротких» полисов ОСАГО, которые будут удобными для приобретателей полисов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Только недавно в Казани проходил рейд ГИБДД, в ходе которого инспекторы выявили 43 владельцев автомобилей, ездивших без полиса ОСАГО. Всего к административной ответственности были привлечены 299 автомобилистов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко