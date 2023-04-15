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В ходе рейда казанские сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности почти 300 водителей

14:30, 15.04.2023
В ходе рейда казанские сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности почти 300 водителей
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сотрудники ГИБДД провели рейд по автомобилям с тонировкой. В ходе него к административной ответственности были привлечены 299 автомобилистов.

В вечернее и ночное время автоинспекторам удалось задержать 10 пьяных водителей. У 43 владельцев автомобилей не было полиса ОСАГО. За нарушение с тонировкой инспекторы выписали 12 административных материалов.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены три гражданина.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В конце марта «Реальное время» писало, что за два месяца 2023 года в Казани выявили 577 водителей в состоянии опьянения.

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Айрат Назипов
Авто Татарстан

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