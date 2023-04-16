УНИКС одержал разгромную победу над «Зенитом» в первом матче полуфинальной серии

Фото: пресс-служба УНИКСа

Казанский УНИКС дома одержал разгромную победу над петербургским «Зенитом» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Казанцы победили со счетом 94:67 (32:21, 24:20, 18:9, 20:17).

В составе победителей самым результативным игроком стал Джален Рейнольдс, набравший 16 очков.

Второй матч серии до четырех побед пройдет уже во вторник, 18 апреля, в Казани. По итогам двух этапов регулярного чемпионата УНИКС занял 2-е место в турнирной таблице. Действующий чемпион «Зенит» расположился на третьей строчке.

Фото: пресс-служба УНИКСа

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал выход команды в полуфинал Единой лиги ВТБ. Клуб вышел в следующий раунд после трех побед над «Пармой-Пари».

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Илина Хакимова