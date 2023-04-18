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Кремль: точной даты «Прямой линии» Владимира Путина пока нет

20:11, 18.04.2023
Кремль: точной даты «Прямой линии» Владимира Путина пока нет
Фото: kremlin.ru

Точную дату «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным пока не определили, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Пока точной даты нет, — сказал он «Интерфаксу», отвечая на соответствующий вопрос.

14 апреля Песков заявил, что «Прямая линия» с президентом состоится в 2023 году. Тогда же он упоминал, что сроки ее проведения пока не определены.

Фото: kremlin.ru («Прямая линия» в 2021 году)

Последний раз Владимир Путин проводил прямую линию 20 июня 2021 года. Тогда в его адрес поступило более миллиона вопросов. Событие, проводимое с 2001-го, впервые организовали без традиционной студии со зрителями. Россияне задавали вопросы президенту через сайт и мобильное приложение.

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Маргарита Головатенко
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