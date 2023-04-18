Из Набережных Челнов отправили гуманитарный груз весом 16 тонн

Фото: мэрия Челнов

Из Набережных Челнов отправили очередной гуманитарный груз общим весом 16 тонн, сообщили в мэрии города.



Груз направят в татарстанский полк. Город отправил три автомобиля от компании «Даллини» с продуктами питания, бытовыми вещами, строительными материалами. Челнинские волонтеры сопровождают груз на пути следования.

— Эту помощь ждут, она нужна. Во время Великой Отечественной войны сплотилась вся страна. И сегодня пришло время сплотиться нашей стране снова, — указал руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов.

Фото: мэрия Челнов

Из Набережных Челнов в Лисичанск 28 марта отправили очередную партию гуманитарной помощи. Общий вес продуктов питания составил 20 тонн. 4 апреля помощь отправили из Казани.

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Маргарита Головатенко