Жителям Лисичанска из Набережных Челнов отправили 20 тонн гуманитарной помощи

Из Набережных Челнов в Лисичанск во вторник отправили очередную партию гуманитарной помощи. Общий вес продуктов питания составил 20 тонн, сообщили в мэрии города.



Мэр Челнов Наиль Магдеев заявил, что фронт сегодня «проходит через сердце каждого»:

— Мы как люди, умеющие помогать и сострадать, находим душевные, финансовые, материальные возможности, для того чтобы помогать не только военнослужащим, находящимся в зоне СВО, но и женщинам, старикам и детям, которые находятся в очень непростой ситуации в Лисичанске.

В отправке груза не в первый раз оказала содействие компания «Далини». В прошлом году из Челнов отправили более 500 тонн груза.

Фото: nabchelny.ru

В конце февраля из Челнов в Лисичанск отправили гуманитарный груз весом более 12 тонн. 28 января туда прибыл самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из Татарстана. Доставили около 200 тонн грузов разнообразного назначения.

В конце февраля из Казани в подшефный Татарстану Лисичанск доставили очередную партию гуманитарной помощи весом в 100 тонн.



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Маргарита Головатенко