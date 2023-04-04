Из Казани в Лисичанск отправили гуманитарную помощь весом почти 100 тонн

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Из Казани в подшефный Татарстану город Лисичанск отправили третью в этом году партию гуманитарного груза весом 95,8 тонны. В пяти фурах местным жителям доставят продовольственные товары, стройматериалы, одежду, бытовую химию, устройства для переливания крови и другие необходимые предметы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего собрано 61,1 тонны продовольственных товаров, в том числе мясных консервов, круп, макарон, риса, гречки, пшена и масла, 21,5 тонны стройматериалов, из которых 20 тонн — 800 листов шифера для кровельных работ.

Кроме того, в фуры загружены одежда, трубы, бытовая химия, бензиновые обогреватели, мотопомпы, бензогенераторы, сварочные аппараты, устройства для переливания крови общим весом 13,2 тонны.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

На прошлой неделе из Набережных Челнов в Лисичанск отправили очередную партию гуманитарной помощи. Общий вес продуктов питания составил 20 тонн.

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Айрат Назипов