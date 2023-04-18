Спрос на нежилые помещения в Татарстане за месяц вырос на 16,4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане растет спрос на недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Так, в марте относительно февраля на 10% увеличился спрос на жилые помещения (было 6 154 договора купли-продажи, стало 6 770). На 11,7% — на жилые дома (было 983, стало 1 098). На 5,3% — на земельные участки (6 271 и 6 602).

Самый существенный рост в марте наблюдался на нежилые помещения: в феврале таких договоров купли-продажи было зарегистрировано 675, в марте — 786, что больше на 16,4%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также татарстанцы стали чаще брать ипотеку. На жилые помещения такие операции за месяц увеличились на 25,7%, на земельные участки — на 24,8%, на нежилые помещения — на 19,9%.

— Если сравнивать с показателями прошлого года, то мы видим, что регистрация ипотек на жилые помещения сохранилась примерно на одном и том же уровне: в марте прошлого и этого года нашим ведомством было зарегистрировано порядка 5 тысяч ипотек, — поделилась своими выводами заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

«Реальное время» уже писало, что в Татарстане возрос спрос на вторичную недвижимость на 20% в марте. При этом за последние 3 года стоимость городского квадратного метра увеличилась на 25—50%.



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Айрат Назипов