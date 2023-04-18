В Татарстане в марте спрос на вторичную недвижимость возрос на 20%

На 20% в Татарстане возрос спрос на вторичную недвижимость в марте. При этом рынок стабилен, сообщил РБК «Татарстан» директор ООО «Этажи-Казань» Марат Галлямов.

— Больше всего сейчас прирастает «загородка», это сезонный спрос, плюс экономически загородное жилье зачастую выигрывает у городского. За последние 3 года стоимость городского квадратного метра увеличилась на 25—50%, а загородное жилье не сильно изменилось в цене, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

Галлямов добавил, что в феврале на 10% увеличился спрос на ипотеку, мартовские же показатели находятся на уровне предыдущего месяца. При этом в январе фиксируется повышение спроса на 5% относительно того же периода прошлого года.

При этом, как «Реальному времени» сообщили в Управлении Росреестра по Татарстану, спрос на ипотеку в марте показал рост. Он составил 25%.



В марте сообщалось, что в Татарстане в январе и феврале было зарегистрировано более 15 тысяч ипотек, что на 11% меньше, чем годом ранее. На жилые помещения оформлено более 7 тысяч ипотек, свыше 5 тысяч — на земельные участки.

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Елизавета Пуншева