Сегодня в Казани ожидается до +18 градусов

В среду, 19 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до +16..+18 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +14 до +19°С.



Синоптики также прогнозируют западный, северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 6—11 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели с падением атмосферного давления вероятность слабых дождей сохранится. В пятницу и субботу, 21 и 22 апреля, ночью ожидается от 0 до +5 градусов, днем — от +12 до +17°С.



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Татьяна Демина