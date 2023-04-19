Сегодня в Казани ожидается до +18 градусов
В среду, 19 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани потеплеет до +16..+18 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +14 до +19°С.
Синоптики также прогнозируют западный, северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 6—11 м/с.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели с падением атмосферного давления вероятность слабых дождей сохранится. В пятницу и субботу, 21 и 22 апреля, ночью ожидается от 0 до +5 градусов, днем — от +12 до +17°С.
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