В Татарстане на этой неделе ожидается дождь и до +19 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе ожидается потепление — днем температура воздуха поднимется до +19 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует дожди.

Ночью во вторник, 18 апреля, в Татарстане ожидается от 0 до +5 градусов, а на востоке похолодает до -3°С. Днем потеплеет до 14—19 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.



Вероятность осадков увеличится в последующие два дня — в среду и четверг. Ночью 19 апреля существенных осадков не ожидается, а уже утром и днем, а также 20 апреля местами пройдет слабый дождь. Ночью температура воздуха составит от 0 до +6 градусов, на крайнем востоке опустится до -2°С. Днем потеплеет до 13—18°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели с падением атмосферного давления вероятность слабых дождей сохранится. В пятницу и субботу, 21 и 22 апреля, ночью ожидается от 0 до +5 градусов, днем — от +12 до +17°С.

В воскресенье, 23 апреля, прогнозируется значительный рост атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, а температурный фон немного понизится.

В полдень понедельника, 17 апреля, воздух в Татарстане прогрелся до +11... +14 градусов. Синоптики прогнозировали переменную облачность без осадков.



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Татьяна Демина