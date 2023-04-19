Исследование: 6 из 10 казанцев считают себя уверенными людьми

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 64% опрошенных заявили, что считают себя уверенными в себе людьми. Почти каждый третий — 29% — назвал себя застенчивым человеком, говорится в результатах исследования SuperJob.

Уверенных в себе личностей среди мужчин в Казани больше, чем среди женщин: 69% и 59% соответственно. Исследование также показало, что чаще верят в свои силы те опрошенные, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей. Среди тех, чье месячное жалованье не превышает 30 тысяч, уверенных всего 41%.

Что касается профессий, то чаще всего уверенных в себе можно встретить среди маркетологов (76%), менеджеров по логистике (70%), специалистов по продажам и работе с клиентами (по 69%). Также такие люди нередко встречаются среди секретарей (66%) и юристов (60%).



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стеснительных людей в Казани больше среди дизайнеров (56%), операторов call-центров (40%), HR-менеджеров (35%), программистов (32%), системных администраторов и диспетчеров (по 29%).

Напомним, согласно другому исследованию, в Казани каждый четвертый работник мечтает возглавить компанию, в которой работает. Стремление в этом вопросе больше у мужчин, чем у женщин: 30% и 15% соответственно.



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Антон Гаврилов