Доля курильщиков в Татарстане за год снизилась на 1,6%

Жители Татарстана стали меньше курить. Доля любителей пагубной привычки за год снизилась с 17,5% до 15,9%, говорится в исследовании Finexpertiza, основанном на данных Росстата.

В 2021 году доля курильщиков среди мужского населения была на уровне 35,8%, тогда как среди женщин — 3,9%.

В 2022 году показатель снизился у обоих полов. Так, число курильщиков среди татарстанских мужчин снизилось на 0,3%, а женщин — на 1,6%. В 2022 году вредную привычку фиксировали у 35,5% мужчин и у 2,3% женщин.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в России уменьшилось количество курильщиков. За 2022 год их количество сократилось на 1,4 миллиона человек, или 5,8%. Антирейтинг возглавил Алтай (34,2%). Меньше всего курение распространено в Чечне (3,3%).

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Айрат Назипов