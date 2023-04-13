Die Welt: Евросоюз вернет замороженные российские активы после окончания конфликта

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Замороженные российские активы в странах Евросоюза придется вернуть по завершении конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на документ Еврокомиссии (ЕК).

Авторы статьи отмечают, что, несмотря на политическую волю, страны ЕС не могут передать деньги Украине с юридической точки зрения. Еврокомиссия пришла к выводу, что эти средства необходимо вернуть России после завершения конфликта.

В то же время ЕК хочет инвестировать замороженные активы Центробанка РФ в европейские гособлигации, а проценты использовать для выплат Киеву.

Фото: commons.wikimedia.org

Отметим, что Еврокомиссия ожидает получить отдачу в 2,6% от вложения замороженных активов Центробанка России. Вложение денег в акции может оказаться более прибыльным, но вместе с этим становится выше и риск убытков. Они могут достичь около €4 млрд в год, что будет иметь политические последствия в случае возмещения убытков России.

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Айрат Назипов