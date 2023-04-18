Россияне стали чаще покупать товары для дома и ремонта, но средний чек снизился

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте 2023 года жители России купили популярных товаров для дома и ремонта на 18% больше, чем в предыдущем месяце. Общая сумма покупок выросла на 16%, говорится в результатах исследования банка ВТБ и аналитического сервиса Продажи.рф («Первый ОФД» входит в группу ВТБ)

Средняя цена востребованных товаров для дома и ремонта по итогам января — марта 2023 года упала к прошлому году на 3%. Средний чек покупок стал меньше на 11%.

Заметнее всего среди россиян вырос спрос на краску — в полтора раза. Интерес к приобретению обоев увеличился на 17% чаще, а к покупке керамической плитки — на 15%. Спрос на раковины и смесители вырос на 13 и 10% соответственно, а на электротовары и прочую сантехнику — на 8%.

— По нашим данным, в начале года цены в категории товаров для дома и ремонта снизились, что также подтверждается данными Центрального банка. На рынок влияет ряд факторов: усиление и развитие собственных производств, появление новых стран-поставщиков и открывшиеся возможности параллельного импорта. Все это позволяет не допускать дефицита товаров и сильного роста их стоимости, — рассказала руководитель продаж аналитического сервиса Продажи.рф Александра Красовская.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, архитектор и дизайнер Константин Лагутин призвал россиян не экономить на технологических решениях, в том числе на трубах и проводах, при ремонте жилья. Для для покраски стен он порекомендовал использовать качественную краску.



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Антон Гаврилов