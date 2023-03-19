Молдавия частично присоединится к антироссийским санкциям

Молдавия планирует в ближайшее время присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, которые ЕС ввел против некоторых граждан России. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

Как пишет ТАСС, речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову, блокировании банковских счетов или активов некоторых лиц. По словам министра, под эти ограничения подпадут свыше 10 россиян. Решение на этот счет уже принято, но потребуется время, чтобы завершить все юридические процедуры, уточнил он.

Фото: commons.wikimedia.org (на снимке — Николай Попеску)

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» приняла антироссийскую декларацию, осудив действия РФ. Власти отказываются признавать любые аргументы России касательно ситуации на Украине.

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Айрат Назипов