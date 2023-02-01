Росавиация разработала стресс-сценарий на случай прекращения господдержки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Росавиации Александр Нерадько рассказал в интервью РБК, что ведомство разработало стресс-сценарий на случай, если прекратится господдержка авиаперевозок в условиях дефицита бюджета.

— Да, у нас есть такой стресс-сценарий, — сказал он. Однако Нерадько не стал раскрывать его детали, объяснив это тем, темы, связанные с авиаперевозками, «слишком резонансные».

В конце декабря сообщалось, что российские авиаперевозчики смогут продолжить эксплуатацию самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний. Это связано с тем, что Кабмин продлил порядок дальнейшей эксплуатации самолетов еще на два года.

Решение позволит авиакомпаниям в дальнейшем сохранить парк воздушных судов и обеспечить достаточный объем пассажирских авиаперевозок.

— Действующие нормы предполагают, что отечественные авиакомпании смогут, как и в 2022 году, в течение пяти дней регистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолеты и вносить их в госреестр, — говорилось в сообщении правительства.

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Максим Кокунин