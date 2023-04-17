В правительстве России рассказали о еще одной мере поддержки отечественных предприятий

Российское правительство введет еще одну меру поддержки отечественных предприятий, чтобы помочь им наладить выпуск необходимых компонентов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Для этого объединим в специальном реестре конкретные проекты, которые способствуют структурной адаптации экономики, прежде всего — устраняющие низкий уровень локализации и критическую зависимость от поставщиков и покупателей из недружественных государств. Перечень видов производства и услуг утвержден правительством, — сказал он на совещании с вице-премьерами.

В него включены в том числе медицинские препараты, оборудование, беспилотная авиа- и автомобильная техника, разработка и тестирование программного обеспечения. Такие проекты смогут рассчитывать на особый подход банков при одобрении кредитов и пониженную ставку по ним, подчеркнул Мишустин.

Фото: goverment.ru

— Это обеспечит до 10 трлн рублей дополнительного финансирования для развития перспективных отраслей, позволит заместить поставки дефицитных материалов, комплектующих, оборудования, переориентировать нашу транспортно-логистическую сеть, потоки и производить конкурентоспособную продукцию в первую очередь на отечественных предприятиях, — добавил он.

Месяц назад Михаил Мишустин подписал постановление, которое снимает запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину». Теперь бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было изменить без переиздания нормативного акта. Предприниматели могут скорректировать обязательные требования после оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития.



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Айрат Назипов