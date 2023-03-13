Правительство России упростило регулирование обязательных требований для бизнеса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое снимает запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Теперь бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было изменить без переиздания нормативного акта. Предприниматели смогут скорректировать обязательные требования после оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития.

Изменение возможно, если оно не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса, а также снижает затраты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы не просто сокращаем количество обязательных требований, но и совместно с предпринимательским сообществом постоянно поддерживаем их в актуальном состоянии. Это особенно важно в текущей экономической ситуации, — отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Напомним, в конце прошлого года правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса. В отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска контрольные органы проводят проверки на основании специальных индикаторов.

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Айрат Назипов