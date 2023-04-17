В России за сутки коронавирусом заболели 5 789 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в России подтвердилось 5 789 новых случаев заражения коронавирусом. В больницу попал 401 пациент. Всего заболевших по стране выявили 22 771 126 человек.



По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 944 человека, всего выздоровевших — 22 157 098 человек.

Помимо этого, коронавирус унес жизни 36 россиян. С начала пандемии от инфекции скончались 397 864 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов