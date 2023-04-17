С начала 2023 года в Казани произошло 255 пожаров — погибли пять человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

С начала 2023 года в Казани зарегистрировали 255 пожаров, в которых пять человек погибли, 15 — пострадали. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил начальник Управления гражданской защиты города Фердинант Тимурханов.



Он напомнил, что в 2022 году в Казани зарегистрировали 1 197 пожаров. В результате погибли 34 горожанина. Еще 56 человек получили различные травмы.

— Мы прекрасно понимаем, что на противопожарную обстановку влияет не только погодные условия, но и человеческий фактор. Поэтому профилактика пожаров — является одной из самых основных задач всех жителей города, — заявил Фердинант Тимурханов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

С сегодняшнего дня и по 10 мая в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.



В период действия особого противопожарного режима административная ответственность за правонарушения увеличивается. Граждан могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей.



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Татьяна Демина