Жителям Татарстана напомнили о повышенных штрафах во время действия особого противопожарного режима
В период действия особого противопожарного режима административная ответственность за правонарушения увеличивается, граждан могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей. Об этом напомнил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Татарстану Максим Трущин.
— За нарушение противопожарного режима у нас увеличивается сумма штрафов. У нас и так сумма штрафов с того года была увеличена, а в период действия особого противопожарного режима сумма штрафов также увеличивается, практически в два раза. В отношении граждан сумма штрафа будет составлять от 10 до 20 тысяч рублей, в отношении должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, в отношении индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч, и в отношении юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, — рассказал он.
Кроме того, есть статья, предусматривающая ответственность за нарушения, которые привели к возникновению пожара и нанесению ущерба третьим лицам. Граждан могут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.
При определенных обстоятельствах может наступить уголовная ответственность, обратил внимание Максим Трущин. Это статья 168 УК России (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) и часть 1 статьи 261 УК (Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб).
Максим Трущин предупредил, что во время действия особого противопожарного режима в Татарстане усилят контроль за соблюдением установленных ограничений.
Напомним, особый противопожарный режим в Татарстане установлен с 17 апреля по 10 мая. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.
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