Жителям Татарстана напомнили о повышенных штрафах во время действия особого противопожарного режима

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В период действия особого противопожарного режима административная ответственность за правонарушения увеличивается, граждан могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей. Об этом напомнил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Татарстану Максим Трущин.

— За нарушение противопожарного режима у нас увеличивается сумма штрафов. У нас и так сумма штрафов с того года была увеличена, а в период действия особого противопожарного режима сумма штрафов также увеличивается, практически в два раза. В отношении граждан сумма штрафа будет составлять от 10 до 20 тысяч рублей, в отношении должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, в отношении индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч, и в отношении юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, — рассказал он.

Кроме того, есть статья, предусматривающая ответственность за нарушения, которые привели к возникновению пожара и нанесению ущерба третьим лицам. Граждан могут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

При определенных обстоятельствах может наступить уголовная ответственность, обратил внимание Максим Трущин. Это статья 168 УК России (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) и часть 1 статьи 261 УК (Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб).

Максим Трущин предупредил, что во время действия особого противопожарного режима в Татарстане усилят контроль за соблюдением установленных ограничений.

Напомним, особый противопожарный режим в Татарстане установлен с 17 апреля по 10 мая. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.



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Татьяна Демина