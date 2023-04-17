В Татарстане сгорел барак — погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Вчера вечером спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в Буинском районе Татарстана. Горел барак на пять квартир размером 6х15 метров, площадь пожара — 30 кв. метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Заселена была лишь одна квартира, остальные четыре — пустующие. Из горящей квартиры еще до прибытия пожарных эвакуировался мужчина 1953 г.р., медики оказали ему первую помощь.

В ходе тушения пожара в квартире спасли мужчину 1964 г.р. и передали его врачам. К сожалению, после реанимационных мероприятий он скончался.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

— Причина пожара уточняется, — добавили в пресс-службе.

Вчера в Казани на улице Короленко загорелся магазин одежды. Горели вещи в зале на площади 8 кв. м., обошлось без пострадавших.

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Илина Хакимова