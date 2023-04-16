В Казани загорелся магазин одежды

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня днем в Казани на улице Короленко загорелся магазин одежды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Горели вещи в зале на площади 8 кв. м.

фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Уже к 15:02 открытое горение удалось ликвидировать. Отмечается, что персонал и посетители покинули магазин еще до прибытия пожарных подразделений. В магазине наблюдалось сильное задымление, пожарным пришлось применять дымососы.

В пресс-службе добавили, что причина пожара устанавливается.

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Илина Хакимова