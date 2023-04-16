Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу

Фото: скриншот видео

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны страны Ли Шанфу. Об этом сообщил в воскресенье вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Во встрече также принял участие Министр обороны России Сергей Шойгу.

Песков отметил, что более детальная информация о встрече появится позднее.



Отметим, что накануне Министерство обороны сообщило, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля. А китайское оборонное ведомство указало, что поездка продлится с 16 по 19 апреля.

В конце марта в Москве прошли переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Последний заявил, что отношения между государствами демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития, и рассказал о намерении укреплять координацию между двумя странами. Позже Путин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Россия и Китай не создают военный союз и не угрожают никаким странам.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова