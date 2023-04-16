Болгария вслед за Польшей и Венгрией думает о временном запрете импорта украинского зерна

Болгария вслед за Венгрией и Польшей серьезно рассматривает возможность временно запретить импорт украинского зерна. Об этом Болгарскому телеграфному агентству заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев.



По его словам, если Болгария не предпримет решительных мер, украинского зерна в стране будет становиться только больше.

Гечев также заявил о необходимости защиты интересов страны, учитывая недавние действия Варшавы и Будапешта. В понедельник министр будет ждать доклады о юридической составляющей введенных запретов другими странами, а во вторник намеревается обсудить ситуацию с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Польша и Венгрия запретили импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня 2023 года. Еврокомиссия заявила о неприемлемости введенных односторонних запретов на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины.



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Илина Хакимова