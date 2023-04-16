Еврокомиссия: запреты Польши и Венгрии на ввоз украинской сельхозпродукции — неприемлемы
Еврокомиссия заявила о неприемлемости введенных Венгрией и Польшей односторонних запретов на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины.
— В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы, — сообщили в пресс-службе ЕК.
Отметим, обе страны указали, что запрет — вынужденная мера, вызванная отсутствием реакции со стороны Еврокомиссии на свои требования предоставить европейскую помощь венгерским и польским фермерам, несущим значительные убытки из-за затоваривания рынков этих стран аграрной продукцией с Украины, передает ТАСС.
Польша и Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня 2023 года.
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