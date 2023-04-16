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В Татарстане двое наркозакладчиков предстанут перед судом

12:28, 16.04.2023
В Татарстане двое наркозакладчиков предстанут перед судом
Фото: realnoevremya.ru

Двоих татарстанцев будут судить за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что в феврале 2023 года обвиняемые, действуя в сговоре с неустановленным лицом, посредством переписки в одном из мессенджеров получили от него координаты тайника, в котором находилось наркотическое средство массой не менее 8,74 г.

После того, как обвиняемые забрали его, они должны были за вознаграждение сделать так называемые «закладки» для последующей реализации покупателям.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако в ходе грамотно спланированной работы следователей, противоправная деятельность была пресечена, а обвиняемые задержаны. Отметим, что задержанные пытались избавиться от имевшихся у них наркотических средств.

— Уголовное дело направлено в суд, — добавил Шептицкий.

За 2022 год в Казани зафиксировали 1 712 наркопреступлений — на 84,7% больше, чем в 2021-м. Фактов сбыта наркотических веществ выявили в четыре раза больше — 959. За прошлый год в столице Татарстана из незаконного оборота изъяли более 180 кг наркосредств — это более 712 тысяч разовых доз. Увеличилось и число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступления.

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Илина Хакимова
Происшествия Татарстан

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