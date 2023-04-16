В Татарстане двое наркозакладчиков предстанут перед судом

Двоих татарстанцев будут судить за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что в феврале 2023 года обвиняемые, действуя в сговоре с неустановленным лицом, посредством переписки в одном из мессенджеров получили от него координаты тайника, в котором находилось наркотическое средство массой не менее 8,74 г.

После того, как обвиняемые забрали его, они должны были за вознаграждение сделать так называемые «закладки» для последующей реализации покупателям.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако в ходе грамотно спланированной работы следователей, противоправная деятельность была пресечена, а обвиняемые задержаны. Отметим, что задержанные пытались избавиться от имевшихся у них наркотических средств.

— Уголовное дело направлено в суд, — добавил Шептицкий.

За 2022 год в Казани зафиксировали 1 712 наркопреступлений — на 84,7% больше, чем в 2021-м. Фактов сбыта наркотических веществ выявили в четыре раза больше — 959. За прошлый год в столице Татарстана из незаконного оборота изъяли более 180 кг наркосредств — это более 712 тысяч разовых доз. Увеличилось и число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступления.



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Илина Хакимова