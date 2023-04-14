Число выявленных в Казани наркопреступлений выросло почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

За 2022 год в Казани зафиксировали 1 712 наркопреступлений — на 84,7% больше, чем в 2021-м. Фактов сбыта наркотических веществ выявили в четыре раза больше — 959, сообщил замначальника управления МВД по Казани подполковник полиции Ильнур Хаялиев на XXII сессии Казгордумы IV созыва.

— Отмечено снижение количества несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, — с 21 в 2021 году до 13 в 2022 году. Полагаю, что это говорит об успешно проводимой профилактической работе с подростками, — заявил он.

скриншот трансляции заседания Казгордумы

Напомним, за 2022 год в столице Татарстана из незаконного оборота изъяли более 180 кг наркосредств — это более 712 тысяч разовых доз. Увеличилось и число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступления.



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Татьяна Демина