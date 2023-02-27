За год в Казани из незаконного оборота изъяли более 712 тысяч доз наркотиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

За 2022 год в столице Татарстана из незаконного оборота изъяли более 180 кг наркосредств, что в перерасчете составляет более 712 тысяч разовых доз. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по Казани Надир Закиров на XXI сессии Казгордумы IV созыва.

По его словам, в прошлом году в городе выросло число выявленных и раскрытых наркопреступлений. Увеличилось и число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за их совершение.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В общей сложности за 2022 год в Казани зарегистрировали 23 225 преступлений. Это на 1% больше, чем в 2021-м. Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, краж, грабежей и мошенничеств. В суд направили дела по более чем 9 тысячам преступлений.



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Татьяна Демина